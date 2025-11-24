El Museo podrá exponer tres meses «A derradeira lección do mestre» de Castelao con su cesión temporal

La delegación pontevedresa que viajó a Argentina para firmar la cesión temporal al Museo de una de las obras cumbres de Castelao, ya está en Buenos Aires. El presidente de la Diputación, Luis López, encabeza este viaje institucional a Argentina y Uruguay con el objetivo principal de cerrar el acuerdo de cesión por tres meses del cuadro «A derradeira lección do mestre», un viaje que se aprovecha para «estrechar los lazos con la comunidad gallega residente en Buenos Aires y en Montevideo». Ayer mismo, López se reunió con la colectividad pontevedresa en la capital argentina y participó en los actos del 60 aniversario del centro Cultural de A Estrada en la ciudad.

La expedición, de la que también forma parte el vicepresidente Rafa Domínguez, el diputado de Cultura Jorge Cubela y la directora del Museo, Ángeles Tilve, regresará el jueves desde Montevideo.

Hacer oficial el acuerdo de cesión temporal de la pintura de Castelao «A derradeira lección do mestre» para completar la mayor colección artística del intelectual de Rianxo que custodia el Museo de Pontevedra y redondear con ella la conmemoración del 75 aniversario de su muerte es el principal objetivo del viaje.

Solo queda firmar hoy el contrato de cesión con el Centro Galicia de Buenos Aires, titular de esta emblemática obra de arte de la que el Museo provincial guarda el dibujo original. El acuerdo ya se pactó hace un mes con la visita de su presidente José María Vila Alén a Pontevedra.

Esta obra icónica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de más de dos metros de altura y considerada el ‘Guernica gallego’, fue pintada en la capital argentina en 1945 en homenaje a su amigo, el intelectual Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936.

La agenda institucional de la Diputación en Argentina y Uruguay incluye una serie de encuentros con representantes de distintos colectivos culturales y sociales de gallegos emigrados desde distintos ayuntamientos de la provincia, así como visitas oficiales a espacios y edificios emblemáticos de sus dos capitales, Buenos Aires y Montevideo. Ayer mismo fue en el Centro Cultural del Partido de A Estrada y para hoy está prevista una recepción en el Centro Lalín, Agolada y Silleda; ambas en Buenos Aires. Al día siguiente, después del desplazamiento hasta Montevideo, habrá una reunión con el presidente del Club de Ejecutivos del Uruguay, José Costa, una entidad hermanada con el Círculo de Empresarios de Vigo, seguida de un homenaje en el Centro Pontevedrés de Montevideo.

En el encuentro de ayer, López destacó que «esta es una demostración de la fortaleza de la galleguidad, la demostración de los lazos que, a pesar del paso del tiempo y de las generaciones, siguen manteniendo unidos a los gallegos de Galicia y a los gallegos de la Argentina. Sea con la nacionalidad española, con la nacionalidad argentina o con la doble nacionalidad, todos contribuimos a construir una galleguidad más fuerte: una galleguidad universal».

Además de estos encuentros, están previstas en Buenos Aires otras visitas institucionales al Centro Gallego de Buenos Aires, a la sede del Centro Galicia, al Campo Galicia, y al Museo de la Emigración Gallega en Argentina.

En Montevideo, además de la entidad empresarial uruguaya, la delegación pontevedresa acudirá al Centro Gallego de Montevideo. Para el gobierno provincial, «se trata de una oportunidad de estrechar lazos con la Galicia exterior y ahondar en los vínculos sentimentales y culturales a ambas orillas del Atlántico, así como aprovechar las oportunidades y los intereses comunes entre la provincia y la colectividad».