Montecelo suma salas de rayos X mejoradas

La Xunta de Galicia ha adjudicado, por importe de 1.217.260 euros, la suministración de equipamiento de alta tecnología al Hospital Público Novo Montecelo y a otros tres centros gallegos. Estas mejoras incluyen dos salas de rayos X digitales robotizadas con suspensión de techo, que cuentan con una inversión que roza el medio millón de euros.