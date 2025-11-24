Montecelo suma salas de rayos X mejoradas
La Xunta de Galicia ha adjudicado, por importe de 1.217.260 euros, la suministración de equipamiento de alta tecnología al Hospital Público Novo Montecelo y a otros tres centros gallegos. Estas mejoras incluyen dos salas de rayos X digitales robotizadas con suspensión de techo, que cuentan con una inversión que roza el medio millón de euros.
