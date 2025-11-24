Una marcha a pie en Poio para combatir la «perpetuación de las desigualdades»

Poio celebró ayer la Andaina Violeta para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia machista. Esta actividad se engloba dentro de la programación elaborada para conmemorar el 25N y que pone el foco en las «nuevas masculinidades para construir el hombre del futuro, lejos de los modelos hegemónicos y estereotipos que perpetúan las desigualdades, la violencia y la discriminación».

El recorrido partió de la Praza da Chousa, en Combarro, para dirigirse hasta Campelo. Allí las asociaciones del Consejo Municipal de la Mujer leyeron el manifiesto y, posteriormente, se visualizó el vídeo documental grabado anteriormente en los distintos talleres y actividades organizadas, como muestra del trabajo realizado al hilo del lema que vertebra la campaña diseñada por el Concello de Poio para conmemorar el 25N.

La campaña municipal incide de manera directa en la prevención a través de las generaciones más jóvenes. Además de la andaina de ayer, cuenta con diversos talleres y talleres que se desarrollarán a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero en colaboración con los centros de enseñanza del municipio. Mañana martes, 25 de noviembre, habrá un parón institucional ante la Casa Consistorial, a las 12.00 horas, donde se dará lectura al manifiesto en el que se expresará «el compromiso de que Poio sea un municipio libre de violencia de género», según destaca el gobierno local.

Testimonios de víctimas de maltrato y concentraciones en la comarca

El Concello de Sanxenxo dará voz a cuatro mujeres del municipio que sufren maltrato en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será en un acto abierto al público organizado por la Concejalía de Servizos Sociais, mañana martes a las 19.00 horas en el pabellón de Nantes. También se inaugurará un mural creado por el alumnado del Máster de Dirección de Arte Publicitaria de la Universidade de Vigo bajo el lema «A violencia de xénero é universal e a resposta tamén o é». Por su parte la Marcha Mundial das Mulleres ha convocado para el martes en Marín una concentración pública a las 20.00 en la Praza 8 de Marco bajo el lema «Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista». Forma parte de una acción coordinada en más de veinte localidades gallegas.