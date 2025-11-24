Una marcha y una jornada por la igualdad, entre las actividades del Concello

La programación municipal organizada por la Concellaría de Igualdade con motivo del 25N llegan esta semana a su recta final. Hoy a las 18.00 horas el Teatro Principal será escenario de la proyección de la película «El crimen de Cuenca» y un coloquio con la guionista del filme, Lola Salvador Maldonado, una actividad que se enmarca dentro del Ciclo Pioneiras.

«Negar o machismo mata» será mañana, día 25, el lema de la manifestación convocada por el Colectivo Feminista Pontevedra y el Colectivo Transfeminista Fulanas, con salida a las 20 horas de la plaza de A Peregrina. El programa concluirá el próximo sábado, día 29, con la jornada de investigación y diversidad Pontevedra Multicultural Ciencia pola Igualdade. Incluirá tres conferencias sobre rasgos de género y raza en la ciencia, la computación y la Inteligencia Artificial, el impacto de la migraciones climáticas en los discursos racistas y los últimos estudios sobre genética de poblaciones en biomedicina. Se celebrará en el Local Social do Gorgullón y la entrada es libre.