Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra: Una cesión «que fortalece nuestra cultura»

El presidente de la Diputación, Luis López, ha firmado este lunes la cesión temporal del cuadro de Castelao ‘A derradeira lección do mestre’ para exponerlo por primera vez en la historia en el Museo de Pontevedra. Lo hizo en el Campo Galicia de Buenos Aires en el marco de un encuentro de confraternidad organizado por la Diputación y el Centro Galicia de la capital argentina en el que participaron cientos de personas que forman parte de los distintos colectivos de gallegos residentes en la capital argentina. Acompañado por el vicepresidente y responsable del Museo provincial Rafa Domínguez, del diputado de Cultura, Jorge Cubela y de la directora del Museo, Ángeles Tilve; López firmó con José María Alén Vila, director de Centro Galicia de Buenos Aires que es el titular de esta obra de arte, el acuerdo para la cesión temporal de esta pintura, que la llevará en 2026 a la provincia de Pontevedra por primera vez.

«En el 75 aniversario de su muerte aquí (en Buenos Aires), queremos ofrecer allá (en la provincia de Pontevedra) un hito sin precedentes gracias al trabajo de José María Alén y a la generosidad del Centro Galicia. Por eso nos comprometemos firmemente a que seremos leales con nuestra palabra, escrupulosos con nuestro acuerdo y responsables con nuestra amistad; a que cuidaremos de la pieza como cuidamos su original, que está en el Museo de Pontevedra, y todas las piezas Alfonso Daniel que están bajo nuestra custodia; y, por supuesto, que ‘A derradeira lección do mestre’ regresará a Argentina en perfecto estado y cumpliendo la misma misión con la que Castelao la concibió: fortalecer nuestra cultura y homenajear a los mártires de la libertad», proclamó el presidente Luis López después de firmar un acuerdo que refuerza los lazos entre la galleguidad de la Argentina y de Galicia.

‘A derradeira lección do mestre’ es la obra más emblemática de la colección Galicia Mártir, un conjunto de 31 dibujos repartidos en tres álbumes sobre la Guerra Civil realizados por Castelao. El Museo de Pontevedra custodia esta colección, que incluye el dibujo original que sirvió de base para pintar, durante su exilio en Argentina, un cuadro del que el Centro Galicia de Buenos Aires es titular. Con la exposición del cuadro que es la cumbre de la creación artística del intelectual que vivió en Pontevedra, la Diputación redondea los actos del Año Castelao para conmemorar el 75 aniversario de su muerte. En este sentido, el vicepresidente Rafa Domínguez expresó la importancia que tiene para la provincia a exposición de esta obra. «Lo que siempre quise, desde que llegamos a la Diputación, fue que esta emoción la puedan sentir millares de gallegos que van a poder disfrutar de este cuadro en Pontevedra», confesó el pontevedrés después de contemplar el cuadro en el Centro Galicia de Buenos Aires y agradecer la generosidad de esta institución por su cesión.

Acto de la firma del préstamo / FdV

La firma del acuerdo, apalabrada ya desde hace semanas durante la visita del director del Centro Galicia de Buenos Aires a Pontevedra, se realizó en el Campo Galicia, un lugar emblemático para la galleguidad en Buenos Aires. Un encuentro en el que participaron cientos de integrantes de colectivos de gallegos y descendientes de gallegos residentes en la capital argentina en la que todos los asistentes pudieron degustar un tradicional asado argentino antes del protocolario acto de firma del convenio. Antes de esto, el presidente provincial y los demás integrantes de la expedición pontevedresa tuvieron la oportunidad de visitar dos lugares de referencia para la emigración gallega en Argentina como son el Centro Gallego y el Centro Galicia de Buenos Aires, así como el Museo de Emigración Gallega en la Argentina a la última hora de la tarde.

«La figura y el legado de un gallego que murió en Argentina o de un argentino adoptivo que nació en Galicia es lo que nos trae hasta aquí para honrar su memoria y, gracias a su obra, estrechar nuestros lazos. Hablo de Castelao, quien transformó un exilio en un segundo hogar haciendo bueno eso de que Buenos Aires es la quinta provincia gallega. Una lección que en un mundo que tiende a la división, los gallegos de uno y de otro lado del Atlántico tenemos muy aprendida porque tuvimos un guía común. Castelao nos enseñó que las raíces siempre nos llevarán de vuelta a casa, por muy lejos que naveguemos. Y Castelao nos enseñó también que las identidades se suman, no hay por que abrazar unas y renunciar a otras», reflexionó Luis López antes de reiterar en nombre de la provincia de Pontevedra el agradecimiento por la generosidad del Centro Galicia de Buenos Aires y de reafirmar el compromiso de la Diputación para seguir estrechando los lazos de todos los gallegos. «Galicia es vuestra casa y os espera con los brazos y las puertas abiertas», finalizó el presidente provincial.