Todo listo para el Año Jubilar
La basílica de Santa María acogerá el próximo día 9 el oficio de apertura del Año Jubilar. En los últimos meses religiosos y voluntarios han trabajado para organizar la recepción de peregrinos, mientras que en la Casa del Inmaculado Corazón de María concluye la segunda fase de la rehabilitación.
La Casa del Inmaculado Corazón de María (antes Santuario de las Apariciones), la basílica de Santa María y los voluntarios ultiman los preparativos para el arranque del Año Jubilar, concedido por el Vaticano en este 2025 para conmemorar el centenario de las apariciones a sor Lucía, la vidente de Fátima, en Pontevedra.
El Año Jubilar dará comienzo el día 10, en el aniversario de la primera aparición a la entonces novicia de las Doroteas. No obstante, la ceremonia de apertura se celebrará el día antes, con un oficio a partir de las 22,30 horas que tendrá como escenario la basílica de Santa María, con mayor aforo que la Casa del Inmaculado Corazón de María.
Dos comisiones de voluntarios trabajaron intensamente en los últimos meses en los preparativos y uno de los grandes retos será la recepción a los numerosos peregrinos que se esperan. «Durante todo el año va a ser un goteo incesante de mucha gente procedente de distintos puntos del mundo», reconocía a faro el párroco de Santa María, Javier Porro.
De hecho, ya hay «bastantes reservas a través de la web de la Casa del Inmaculado Corazón y del Instituto del Verbo Encarnado», cuyas religiosas se encargan de la recepción de los peregrinos, indica el archivero del santuario, Alfonso Fernández.
La segunda fase de obras en el santuario ha incluido el acondicionamiento de toda la planta superior, donde en su momento estaban situadas las celdas de las religiosas, transformadas ahora en capilla
Se trata de grupos de peregrinos y familias procedentes principalmente de Portugal, en donde el mensaje de Fátima está especialmente asentado, pero también de Estados Unidos, donde ha desarrollado una intensa labor el Apostolado Mundial de Fátima, y Polonia. Con ellos, también de España, especialmente de Madrid, cuyas parroquias se volcaron en la restauración de la Casa del Inmaculado Corazón de María.
Finalizada la primera fase, las obras de la segunda están a punto de concluir y la parroquia de Santa María confía en que estén listas para el inicio del Año Jubilar. Los trabajos han incluido el acondicionamiento de toda la planta superior, donde en su momento estaban situadas las celdas de las religiosas y donde según la tradición se produjo la primera aparición a sor Lucía.
Gran parte de ellas se han transformado en una capilla y las restantes se han habilitado como sacristía, zona de servicios y confesionarios. «En estos momentos faltan los últimos retoques de carpintería y electricidad», confirma el archivero.
Las obras han sido sufragadas gracias a las donaciones de los devotos y la Conferencia Episcopal, propietaria de la Casa del Inmaculado Corazón, agradece la generosidad de los numerosos fieles que han realizado aportaciones para acometer la restauración.
