Un impulso hacia la autonomía personal

Con el fin de dar un paso más hacia la mejora de la autonomía personal y la inclusión de las personas con discapacidad, la asociación Amizade desarrolla un proyecto con diferentes actividades y servicios de los que disfrutan 134 beneficiarios con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial o mixta. El programa incluye actividades deportivas, como gimnasia, pádel o kick boxing, de ocio, con diferentes talleres, o sesiones de logopedia, fisioterapia o psicología. Se constata una mejora en la vida de los asistentes, pues «hay situaciones más crónicas, pero cuando asisten a este tipo de sesiones con profesionales cualificados, la autonomía de las personas con discapacidad mejora y las consecuencias de su situación física, más o menos crónica, se ven reducidas», según explica Paulo Fontán, presidente de Amizade.

Asimismo, la continuidad de este programa, presentado a través del Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), es esencial para aquellas personas que, por motivos económicos o de accesibilidad, no pueden participar en las actividades y servicios que presenta la iniciativa de forma ordinaria. «Queremos que ninguna persona vea limitada su vida por falta de apoyos. La autonomía no es un privilegio, es un derecho», reivindica el presidente de Amizade.

En cuanto al futuro, Fontán destaca la gran cantidad de retos pendientes. «Aún queda mucho por hacer para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad». No obstante, confiesa que se ha avanzado mucho en los últimos años en cuestiones como la accesibilidad, la comunicación y el acceso al empleo, «pero aún queda mucho para que una persona con cualquier tipo de discapacidad se pueda desenvolver con normalidad como cualquier otra persona». Por último, Fontán reclama a los concellos que a la hora de desarrollar sus programas tengan en cuenta la posibilidad de participación de las personas con discapacidad, de forma que «las propias actividades ya estén diseñadas de inicio para que cualquier persona pueda hacer uso de ellas, en lugar de introducirse una adaptación especial», asegurando que esto «tiene más complejidad por falta de conocimiento que por complejidad real». De la misma manera, incide en que se preste atención en materia de accesibilidad urbanística, «pues aún hoy en día se siguen cometiendo pequeños errores».

El proyecto incluye campañas de sensibilización social y servicios de información y asesoramiento sobre los recursos existentes en el ámbito de la discapacidad que, según indica Fontán, se suman a la «campaña clásica» que Amizade lleva desarrollando desde hace bastantes años. Estas iniciativas tienen el objetivo de «ofrecer a centros de enseñanza la posibilidad de impartir charlas sobre lo que es el fenómeno de la discapacidad», especialmente dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, con las que se pretende «que las personas que asistan puedan ver el fenómeno de la discapacidad como una característica más del ser humano, que no nos hace ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes».