La garza protagoniza la ruta de Os Gafos

La lluvia que mojó Pontevedra durante la mañana de la jornada dominical no fue suficiente para frenar el ímpetu de los participantes en la ruta de senderismo por el tramo urbano del río de Os Gafos.

El objetivo de la actividad, que contó con dos tandas, una a las 10.00 y otra a las 12.00 horas, era «dar a conocer el patrimonio natural y etnográfico de la ciudad, además de explicar el proyecto de RedeVerde», cuenta Laura Caamaño, la educadora ambiental encargada de dirigir las travesías del día de ayer. Caamaño asegura que «les gustó mucho y se fueron muy contentos», a lo que añadió que los participantes «descubrieron sitios que no conocían».

El momento más especial de toda la mañana fue cuando, en la segunda tanda, «pudimos detenernos a ver cómo una garza intentaba cazar en el río», un suceso que llamó la atención de los senderistas, que también «quedaron sorprendidos con el carballo centenario».

El animal acechando a su presa en el río. / Rafa Vázquez

La meteorología no canceló el desarrollo de las rutas, pero sí que mermó la participación. «Esperábamos algo más de gente, aunque es entendible arrepentirse por la lluvia», lamenta Caamaño.

A pesar de estas condiciones, todo transcurrió con normalidad y no hubo ningún incidente. «El único tramo complicado fue en las pasarelas, que resbalaban bastante», destaca la educadora ambiental sobre el recorrido.

De cara al próximo fin de semana, confirman que se llevarán a cabo dos nuevas jornadas de senderismo por Pontevedra. Esta vez, el turno será para la Xunqueira de Alba. Se repetirán los horarios de esta edición, tanto el sábado como el domingo.