Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación

Con mas de 17.000 plazas registradas en Viviendas de Uso Turístico (VUT), Sanxenxo encabeza el listado de municipios con este tipo de alojamiento, y fue la cuna de Aviturga, la asociación que agrupa en Galicia a estos propietarios, presidida por la vecina de la localidad, Dulcinea Aguín. Por tanto, no podía ser otro el escenario elegido para el primer Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico, celebrado ayer, que reunió en el auditorio del pazo Emilia Pardo Bazán a cientos de dueños, con el respaldo expreso de la Xunta, la Diputación y el propio Concello.

Este primer congreso llega en pleno debate sobre la proliferación de este tipo de alojamientos, la polémica sobre su registro oficial y las distintas regulaciones al respecto, desde las estatales hasta municipales en casos como A Coruña o Santiago. Por ello, los asistentes alertaron ayer de la «inseguridad jurídica» que padece el sector, que ha llevado incluso a «muchos propietarios» a renunciar al alquiler de sus casas para uso turístico, según denunció Dulcinea Aguín.

El colectivo defiende su actividad frente a las críticas de otros sectores de alojamiento y aseguran que constituyen «un dinamizador de la economía local». Para ello, presentaron en el congreso dos experiencias de «revitalización del rural gallego» en Castro Caldelas (Ourense) y Camariñas (A Coruña). Además, se definieron las líneas estratégicas que orientarán la evolución durante el próximo año, «con el propósito de fortalecer el modelo alojativo que representa la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia», según el propio colectivo.

El acto inaugural contó con la intervención de Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia Turismo de Galicia, que destacó que Galicia fue pionera cuando en 2017 publicó el decreto que regula, entre otros, este tipo de alojamientos, y que ya establecía la competencia de municipios y comunidades de vecinos para que pudieran ordenarlas nos sus territorios. El director de Turismo de Galicia también puso en valor «la fórmula asociativa para unir intereses y alcanzar objetivos comunes»

Una de las ponencias del congreso / Rafa Vázquez

Subrayó la colaboración que mantiene la Xunta con Aviturga, «que permite entre otras acciones la organización de actividades formativas dirigidas a mejorar el servicio y atención que se prestan, así como a la actualización de la normativa que les afecta a la hora de su funcionamiento». También colaboran «en la sincronización y el conocimiento de nuevas aplicaciones digitales de registro de viajeros que operan en Galicia, facilitando así el envío único de los datos de los visitantes»

En representación de la Diputación Provincial, Marcos Guisasola destacó la inversión turística de la entidad para «fortalecer la competitividad de los destinos gallegos, y el concejal de Turismo de Sanxenxo, Juan Deza, señaló que las VUT «constituyen una oportunidad relevante para la dinamización económica local»

El contenido del congreso se estructuró en torno a tres áreas de trabajo prioritarias: la aplicación adecuada de la normativa vigente, la mejora de la eficiencia en la gestión de las VUT y el análisis del impacto real de este modelo alojativo en los destinos turísticos.

Los expertos Daniele Socar y Javier Ortiz (Kross Booking y Sextaplanta) abordaron los avances en digitalización y comercialización turística, y destacaron el papel de las herramientas digitales y de las redes sociales en la visibilización de la oferta. Ambos incidieron en la importancia de la calidad del alojamiento como elemento clave para la fidelización de los visitantes.

En el ámbito legal, Natalia Landín, jurista de Bértolo Abogados, expuso los principales retos derivados de la «inseguridad regulatoria» y cuestionó la validez de determinadas ordenanzas municipales, como las de A Coruña o Santiago, «debido a la introducción de disposiciones no recogidas en los planes urbanísticos y a la falta de reconocimiento de usos preexistentes». Esta situación constituye actualmente una de las principales líneas de defensa jurídica de Aviturga «en un contexto marcado por la complejidad normativa y la confluencia competencial entre administraciones» Asimismo, María Fandiño, asesora fiscal de Aviturga, presentó un análisis actualizado de las obligaciones tributarias del sector, detallando las novedades que entrarán en vigor en los próximos ejercicios.

El congreso incorporó la exposición de dos iniciativas que «ejemplifican la capacidad de las Viviendas de Uso Turístico para dinamizar el entorno rural». Así, se planteó la experiencia de Sas de Penelas (Castro Caldelas), una rehabilitación impulsada por Luis Castro «que ha permitido reactivar un núcleo prácticamente despoblado, favoreciendo la recuperación de viviendas y la llegada continuada de visitantes». Por su parte, en Ponte do Porto (Camariñas), Alfonso Solís «ha logrado preservar el patrimonio familiar mediante un modelo de alquiler turístico que garantiza la sostenibilidad económica del inmueble y sirve de referencia para otros propietarios de la zona». Aviturga asegura que «estas experiencias demuestran que las VUT pueden desempeñar un papel relevante en la conservación del patrimonio, la generación de actividad económica y la fijación de población en áreas rurales».