La Diputación estrena un anuncio y leerá un manifiesto antimachismo
REDACCIÓN
Pontevedra
La Diputación conmemorará mañana el 25N con un acto institucional que se enmarca en la campaña «O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?». El Pazo Provincial se ilumina desde esta noche de morado para reivindicar el fin de esta lacra. Por su parte, en el acto institucional se leerá un manifiesto y concluirá con el estreno del anuncio de la campaña, un audiovisual que pone el foco en los comportamientos machistas cotidianos y difíciles de detectar.
