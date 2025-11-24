La Diputación estrena un anuncio y leerá un manifiesto antimachismo

La Diputación conmemorará mañana el 25N con un acto institucional que se enmarca en la campaña «O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?». El Pazo Provincial se ilumina desde esta noche de morado para reivindicar el fin de esta lacra. Por su parte, en el acto institucional se leerá un manifiesto y concluirá con el estreno del anuncio de la campaña, un audiovisual que pone el foco en los comportamientos machistas cotidianos y difíciles de detectar.