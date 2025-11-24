Cuntis, referente en inclusión digital

El Agente TIC del Aula CeMIT de Cuntis es premiado por segundo año consecutivo en los galardones autonómicos. Este reconocimiento pone en valor la labor social realizada en el municipio, formando a escolares y personas mayores. Así, Cuntis se consolida como uno de los centros de referencia a nivel gallego en inclusión digital, repitiendo el éxito de la pasada edición.