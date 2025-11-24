Culturgal 2025 porá en valor a forza creativa da provincia
Uxía, de Mos, protagonizará o concerto de benvida e Óscar Ibáñez, de Poio, o de peche
REDACCIÓN
Recta final para Culturgal, o gran festival das culturas galegas, que principiará o vindeiro día 27e no que a forza creativa da provincia terá un especial protagonismo entre as 225 actividades e 750 artistas convocados.
Uxía, de Mos, protagonizará o concerto de benvida ás 21 horas no Pazo da Cultura, e o gaiteiro Óscar Ibáñez, de Poio, o de peche, o domingo 30 ás 20,30 horas no Teatro Principal. No recital de apertura participarán como artistas convidados Joao Afonso, De Vacas, Antía Muíño e As Mosas de Mos.
Estarán tamén no Culturgal o Museo de Videoxogo de Cangas, a Editorial Almacén de Fábulas (Cambados); Retranca Editora (Pontevedra), e a Fundación Xoán Piñeiro (Tomiño), sí como numerosos escritores, debuxantes, actores, editores etc da provincia.
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- El monasterio más divertido
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao