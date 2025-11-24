Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culturgal 2025 porá en valor a forza creativa da provincia

Uxía, de Mos, protagonizará o concerto de benvida e Óscar Ibáñez, de Poio, o de peche

REDACCIÓN

Pontevedra

Recta final para Culturgal, o gran festival das culturas galegas, que principiará o vindeiro día 27e no que a forza creativa da provincia terá un especial protagonismo entre as 225 actividades e 750 artistas convocados.

Uxía, de Mos, protagonizará o concerto de benvida ás 21 horas no Pazo da Cultura, e o gaiteiro Óscar Ibáñez, de Poio, o de peche, o domingo 30 ás 20,30 horas no Teatro Principal. No recital de apertura participarán como artistas convidados Joao Afonso, De Vacas, Antía Muíño e As Mosas de Mos.

Estarán tamén no Culturgal o Museo de Videoxogo de Cangas, a Editorial Almacén de Fábulas (Cambados); Retranca Editora (Pontevedra), e a Fundación Xoán Piñeiro (Tomiño), sí como numerosos escritores, debuxantes, actores, editores etc da provincia.

