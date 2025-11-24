Una conversación sobre los retos de informar sobre cine

«Informar sobre cine» es el título del encuentro que se enmarca en la programación de los Premios Feroz y que convocará a María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, Ángel Suanzes, periodista cinematográfico, y Andrea Vila, comunicadora cultural.

Se celebrará el próximo día 26 en la Casa da Luz a partir de las 19 horas y está promovido por el Concello, en colaboración con el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Busca ser una conversación abierta dirigida al público profesional con la idea de fomentar la reflexión sobre la información cinematográfica. El objetivo principal, señala la organización, es buscar respuestas, desde la realidad gallega, a los retos e interrogantes que condicionan la profesión periodística.