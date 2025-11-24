Una conversación sobre los retos de informar sobre cine
Se celebrará el próximo día 26 y reunirá a María Guerra, Ángel Suanzes y Andrea Vila
REDACCIÓN
«Informar sobre cine» es el título del encuentro que se enmarca en la programación de los Premios Feroz y que convocará a María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, Ángel Suanzes, periodista cinematográfico, y Andrea Vila, comunicadora cultural.
Se celebrará el próximo día 26 en la Casa da Luz a partir de las 19 horas y está promovido por el Concello, en colaboración con el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Busca ser una conversación abierta dirigida al público profesional con la idea de fomentar la reflexión sobre la información cinematográfica. El objetivo principal, señala la organización, es buscar respuestas, desde la realidad gallega, a los retos e interrogantes que condicionan la profesión periodística.
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- El monasterio más divertido
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao