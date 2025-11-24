Completa agenda por el 25-N en la comarca de Pontevedra

La comarca de Pontevedra se volcará este martes, 25 de noviembre, en la visibilización de la lucha contra el machismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La cita principal tendrá lugar por la tarde en la Praza da Peregrina. Convocada por el Colectivo Feminista de Pontevedra y la asociación Fulanas. Se trata de la manifestación que recorrerá las calles de la ciudad a partir de las 20 horas bajo el lema «Negar o machismo mata».

También con motivo del 25-N, el Concello de Pontevedra ha completado la instalación artística ante la Audiencia Provincial con cuatro nuevas placas por los feminicidios registrados en la provincia este año: M.C.P., de 49 años, vecina de Campo Lameiro; R.R.G., de 78 años de Cerdedo-Cotobade; E.G.D., de 61 años de Vilagarcía, y de T.D.J.G., de 48 años y de Porriño. Ahora, en esta plaza hay 36 círculos conmemorativos: 34 negros de mujeres asesinadas y dos blancos correspondientes a dos niñas víctimas de violencia vicaria. A las 10 horas el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, participará en un acto en este emplazamiento por el 25-N.

Hay que recordar, asimismo, que en la Casa Azul municipal se puede visitar el Muro Violeta, un homenaje de memoria, respeto y compromiso de los voluntarios de Asampo para recordar a cada una de las mujeres asesinadas por violencia de género. Este muro está compuesto por 2.322 azulejos, y en cada uno figura el nombre, la edad, fecha y lugar donde cada mujer fue asesinada desde el año 2000 al 2025. Se trata de un trabajo artesanal que ha llevado más de 88 horas de dedicación.

La Diputación de Pontevedra conmemora este 25-N con un acto institucional en el pazo provincial a partir de las 11 horas y en el marco de la campaña «O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?». Leerá el manifiesto María Jesús Pires Juncal, responsables de violencia de género de la Unidad de Policía Adscrita de la Policía Nacional.

También se leerá una declaración institucional en la Subdelegación del Gobierno. Este acto, a las 12 horas, incluirá un reconocimiento oficial al trabajo de los equipos VioGén de las cinco compañías de la Guardia Civil de Pontevedra, Vigo, Tui, Cambados y Lalín, así como las cuatro Unidades de Atención á Familia e á Muller (UFAM) de las comisarías de la Policía Nacional de Pontevedra, Marín, Vigo-Redondela y Vilagarcía.

Concentraciones

En los principales municipios de la comarca habrá actos para expresar el rechazo a la violencia machista. Así, en Poio a las 12 horas ante la casa consistorial se leerá un manifiesto en el marco de la campaña local, que se ha volcado especialmente para llegar a los centros educativos.

A la misma hora, las 12, tendrá lugar una concentración ante el Concello de Caldas, mientras que a las 13.30 en A Lama se leerá un manifiesto. En cuanto a Sanxenxo, a las 19 horas un acto abierto al público en el pabellón de Nantes dará voz a cuatro mujeres víctimas de violencia de género. Por último, en Marín a las 20 horas se convoca a una concentración en la Praza 8 de Marzo.