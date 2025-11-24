Cinco talleres de captación tecnológica
La Diputación de Pontevedra organiza cinco nuevos talleres de captación tecnológica de la Rede SmartPeme+ para esta semana. De lunes a viernes se llevarán a cabo acciones telemáticas sobre temas como el análisis de mercado y de la competencia, la gestión de redes sociales o la importancia del embalaje en fechas navideñas.
