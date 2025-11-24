El CES prevé problemas forestales en Sanxenxo
El Colectivo Ecoloxista do Salnés alerta del grave impacto que supondrá el SU-13 para los valores naturales y forestales de Monte Faro, en Sanxenxo. Aseguran que se trata de «un insulto a la inteligencia de los vecinos» y que «solo beneficia al bolsillo de una minoría», lo que continúa generando un «modelo único, que depende de un turismo insostenible».
