El Camino Violeta recuerda con flechas a las 38 mujeres asesinadas desde enero

El asesinato es la forma explícita más visible de las violencias machistas, una pandemia instalada en nuestras vidas que en lo que va de año ha segado la vida a 38 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Ellas fueron ayer las protagonistas del Camino Violeta, una marcha reivindicativa que discurrió bajo el lema «Somos el grito de las que ya no tienen voz» y que convocó a numerosos voluntarios de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo), organizadora del encuentro, así como ciudadanos y colectivos como la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, representada por su presidente, Tino Lores.

También representantes políticos, caso de la concejala Yoya Blanco o la parlamentaria Paloma Castro, quisieron sumarse a esta iniciativa que incluyó un recorrido circular por el centro histórico, señalizado con flechas violetas en memoria de las mujeres asesinadas.

Beatriz Rodrigo, voluntaria de Asampo, fue una de las que encabezó la marcha que es, recuerda, «un homenaje a todas esas mujeres que perdieron la vida a mano de sus parejas; las recordamos en estas flechas repartidas por todo el itinerario con el nombre de las víctimas, la fecha del crimen y la edad de las asesinadas».

La marcha concluyó con la lectura de un manifiesto en la plaza de España. / Rafa Vázquez

El Camino Violeta es, recuerda, un clamor «para que se acabe esta lacra», que desde 2003, cuando se inició el registro de víctimas, contabiliza la espeluznante cifra de 1.333 víctimas, que han dejado 289 huérfanos menores de edad, 485 en total.

En los últimos 12 años también se registran los asesinatos por violencia vicaria machista, que en este periodo a mayores se ha cobrado la vida de 65 menores. Se suman a las 87 mujeres víctimas de feminicidios sociales, sexuales, vicarios o familiares desde 2022, cuando se empezaron a incluir en las estadísticas.

La esperanza de los participantes en el Camino Violeta, que concluyó con la lectura de un manifiesto en la plaza de España, es que un día una niña se pregunte por qué las flechas ya no tienen nombre ni fecha, y su abuela pueda contestarle «porque lo logramos»

También la Xunta desarrolló ayer acciones ligadas al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año hacen hincapié en la importancia de la prevención y la sensibilización mediante diferentes dinámicas y juegos.

Un momento de la marcha reivindicativa. / Rafa Vázquez

Desde un estand instalado en la plaza de A Peregrina las voluntarias invitaron a los ciudadanos a participar en diferentes actividades como una pizarra imantada con los machismos cotidianos y cómo combatirlos, un juego de red flags y green flags (banderas rojas y verdes), o un termómetro para hablar de los límites.

Y es que si el asesinato es la expresión más brutal de estas violencias, no es ni de lejos la única: por debajo están la agresión física, la violación, las amenazas, los insultos… Y todavía más profundas aparecen otras conductas machistas como el humor o la publicidad sexista, el control o la invisibilización.

Son algunas de las temáticas que trasladaron las voluntarias, que repartieron información sobre cómo detectar situaciones de violencia de género (mediante señales físicas, emocionales, cambios de comportamiento o indicios de control como los celos y la posesividad) y cómo actuar ante ella porque, como recuerda la campaña, «Cando cres que non fai contigo, o machismo gaña».