Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
Ocurrió en la N-640 a las 20.00 horas del domingo y el menor fue trasladado al hospital por precaución
R. P.
Un bebé resultó herido leve en una colisión con cuatro coches implicados en Caldas de Reis. El menor fue trasladado por precaución al Hospital de Pontevedra.
Según explica el 112, pasadas las ocho de la tarde del domingo, cuatro coches chocaron en la N-640, en Saiar, Caldas de Reis. A consecuencia del impacto, diez personas resultaron ilesas, pero un bebé debió ser trasladado al Hospital Provincial por precaución.
Fue una de las personas implicadas en el accidente quien llamó al 112 Galicia para alertar y pidió asistencia para el bebé que iba en su coche. Fueron movilizados efectivos del 061, que, finalmente, trasladaron al niño aunque sin lesiones de importancia.
Además, en el operativo participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como los integrantes de Emerxencias de Cuntis
