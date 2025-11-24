Ángeles Tilve Jar, designada directora titular del Museo de Pontevedra

Ángeles Tilve Jar renueva como directora del Museo tras la resolución del concurso público convocado el 23 de septiembre para la gestión de la institución cultural. La Diputación la nombra directora titular “tras obtener la máxima puntuación entre las candidaturas admitidas”, indica, destacando que la resolución pone fin a la etapa provisional en la que ejerció esta responsabilidad, desde 2023, y dota al Museo de una gestión consolidada mediante un procedimiento abierto y competitivo, sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Ángeles Tilve Jar es licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte, por la Universidad de Santiago de Compostela y está vinculada al Museo de Pontevedra desde 1987, año en que se incorporó como becaria, de modo que cuenta con 38 años de experiencia en la institución.

Ha desarrollado tareas de documentación, investigación, conservación y coordinación técnica, fue conservadora de fondos generales y jefa del área de Colecciones, y participó en la organización de más de cincuenta exposiciones temporales. La Diputación incide también que ha comisariado importantes proyectos expositivos y es reconocida por la recuperación en 2016, junto con José Manuel Castaño, de los originales del álbum «Nós de Castelao», considerados desaparecidos hasta entonces. En 2023, se convirtió en la primera mujer en asumir la dirección del Museo de Pontevedra, responsabilidad que ahora consolida definitivamente tras la resolución del concurso público.

El tribunal calificador estuvo compuesto por el secretario de la Diputación y los responsables de los servicios de Cultura y Recursos Humanos y Formación. Las mismas fuentes indican que “la evaluación se llevó a cabo de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, que incluyeron el análisis de la experiencia profesional, la formación en museología y gestión cultural, los méritos acreditados y la propuesta de gestión presentada por cada candidato”.

Los portavoces provinciales añaden que “la elección de Tilve como directora titular refuerza la continuidad institucional del Museo de Pontevedra, a la vez que consolida el acceso al puesto mediante el modelo utilizado en los principales museos nacionales e internacionales: concurso público, procedimiento transparente y selección por criterios profesionales”.

Varios profesionales se presentaron al concurso y, tras revisar la documentación, solo dos candidatas —Ángeles Tilve Jar y Nuria Serrano Téllez— cumplieron los requisitos establecidos en las bases, incluyendo la condición de funcionaria de carrera del grupo A1 y la presentación de un proyecto de gestión.

Otros cuatro expedientes fueron excluidos por no acreditar su condición de personal funcionario de A1, tal como exigía la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.