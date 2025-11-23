Visitas guiadas por el Gafos y la Xunqueira

Vuelve el programa Rutas Ambientais a Pontevedra en el marco del proyecto RedeVerde. Esta mañana se realizará la primera visita guiada, que será al río Gafos. Presentan dos turnos abiertos al público, el primero de 10.00 a 12.00 horas y el segundo de 12.00 a 14.00 horas. El próximo fin de semana será el turno de la Xunqueira de Alba, que fue aplazada de su fecha original a causa del mal tiempo.