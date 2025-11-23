Vaipolorío señaliza el nuevo tramo del paseo de Os Gafos
La asociación Vaipolorío, que hace dos semanas abrió el tránsito peatonal la senda de Os Gafos por Ponte do Couto, instaló ayer carteles indicativos para hacer más visible en el tramo entre las calles Otero Pedrayo y Josefa Arruti. El colectivo ecologista insiste en pedir al Concello que retire los árboles caídos en el lecho del río, la reparación del saneamiento en la zona y un estudio arqueológico de Ponte do Couto.
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao