Vaipolorío señaliza el nuevo tramo del paseo de Os Gafos

La asociación Vaipolorío, que hace dos semanas abrió el tránsito peatonal la senda de Os Gafos por Ponte do Couto, instaló ayer carteles indicativos para hacer más visible en el tramo entre las calles Otero Pedrayo y Josefa Arruti. El colectivo ecologista insiste en pedir al Concello que retire los árboles caídos en el lecho del río, la reparación del saneamiento en la zona y un estudio arqueológico de Ponte do Couto.