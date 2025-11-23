Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED recuerda la Transición esta semana

El periodista Fernando Ramos compartirá testimonios, entrevistas y reflexiones sobre la Transición y sus protagonistas este miércoles de 18.30 a 20.30 horas. La actividad está organizada por la UNED y abre las conmemoraciones del 50 aniversario de la muerte de Franco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents