Terror, sorpresas y buen ambiente en el Samaín Briz

Muñecas terroríficas, banquetes de muerte, asustadores o un bosque encantado… Los personajes de terror, las sorpresas y el buen ambiente volvieron a ser ayer los grandes protagonistas del Samaín Briz, que tras el aplazamiento por el mal tiempo llegó por fin para divertir y espeluznar a públicos de todas las edades.

El gobierno local no faltó a la cita. | Rafa Vázquez

Los benjamines pudieron sumarse al PequeSamaín y transformar sus caras en las de calaveras o fantasmas, así como sumarse a juegos y disfrutar de la animación musical.

Participantes en la cita. | Rafa Vázquez

Por su parte, los mayores fueron invitados a las dos rutas del miedo, la ‘Casa das bonecas terroríficas’ de la comparsa Os da Caña y ‘As portas do Alén’ del Club Deportivo la Peña, que de nuevo contaron con una gran demanda, por lo que el Concello pidió a los participantes paciencia para guardar cola.

Una de las estaciones del terror. | Rafa Vázquez

Ya sin esperas los asistentes pudieron disfrutar de las ‘Estacións do Medo’, que propusieron un recorrido inmersivo por espacios como ‘O Bosque encantado’, ‘Medo me dá’, ‘A Noite do brote’, ‘A cova do Asustador’, ‘A danza da Lúa’ y ‘o Banquete da morte’. Todos ellos propusieron una buena ración de sustos y escenas atemorizantes, que hicieron las delicias de los cientos de aficionados al terror reunidos en la fiesta.

Ésta volvió a contar con puestos de comida, ambientación musical y muchas actividades, en una celebración que se proponía reunir las tradiciones gallegas de la noche de los muertos con la cultura popular y diversión.

Además, se celebraron dos pases de los espectáculos principales, ‘Nemeon’, ‘A orixe do Samaín’, ‘A Queimada’, ‘O Lobishome’ y ‘A queima das Meigas’, antes de la gran fiesta final cerca de la medianoche.