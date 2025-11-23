Tasas «sociais» no centro de maiores de Vilaboa
O Concello de Vilaboa destaca que o Centro Social e de Maiores «mantén un sistema de prezos sociais que permite que calquera persoa maior poida acceder a actividades e atención especializada sen que o factor económico sexa un impedimento xa que as tarifas van dos 80 aos 170 euros ao mes en atención terapéutica en función dos días de asistencia semanal».
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao