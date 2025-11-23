Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tasas «sociais» no centro de maiores de Vilaboa

O Concello de Vilaboa destaca que o Centro Social e de Maiores «mantén un sistema de prezos sociais que permite que calquera persoa maior poida acceder a actividades e atención especializada sen que o factor económico sexa un impedimento xa que as tarifas van dos 80 aos 170 euros ao mes en atención terapéutica en función dos días de asistencia semanal».

