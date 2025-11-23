Sistema de gestión de imagen en Montecelo

El Sergas ha adjudicado a la empresa Ednon S.L. la «suministración, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de gestión de imagen» con destino al bloque de once quirófanos que conforman el Hospital Novo Montecelo de Pontevedra. La implantación de este nuevo sistema quirúrgico cuenta con una inversión que ha ascendido hasta los 1.188.341 euros.