Sanxenxo inicia la rehabilitación del centro de A Telleira, que será sede de SEO BirdLife

La rehabilitación integral del edificio del Centro de Interpretación de A Telleira ha comenzado esta semana con la colocación de una barrera impermeable desde la cimentación con el objetivo de mejorar el aislamiento y evitar humedades. La actuación se financia a través de los fondos Next Generation, tiene un coste de 759.940 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El edificio, construido en 2003, cuenta con una superficie de 2.504 metros cuadrados. Uno de los objetivos es mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la compartimentación espacial interior para una climatización independiente, la instalación de sistemas de ventilación y climatización adaptados a criterios de máxima eficiencia; mejora de los sistemas de aislamiento y drenaje y la optimización de la iluminación con tecnologías de bajo consumo.

Además, se ordenará la parcela circundante para crear un pequeño aparcamiento acotado, evitando la dispersión actual de vehículos. La redistribución del espacio interior incluirá la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición permanente, una sala multiusos, un espacio para talleres de interpretación, un almacén, un centro de documentación, una sala audiovisual, una sala de exposición itinerante, una tienda temática y aseos.

El edificio se ubica en una parcela de 22.986 metros cuadrados y limita con una de las lagunas de Rouxique. La zona cuenta con relevantes figuras de protección. Forma parte de la Red Natura 2000, es Lugar de Interés Comunitario está protegido por el convenio internacional Ramsar de humedales y es Zona de Especial Protección de Aves. Por ello, el objetivo es que el Centro de Interpretación de A Telleira se convierta en un foco de difusión de los valores ecológicos y etnográficos de toda la zona que fomente el turismo ambiental y ornitológico, especialmente en los meses de otoño e invierno cuando más de 200 especies de aves eligen este humedal para invernar.