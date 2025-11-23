«Los retrasos en Extranjería nos llevan a una situación crítica»

«Estamos en un escenario crítico», resume Manuel Osorio, presidente de la Asociación de Venezolanos en Pontevedra (Asovedra), que convocó ayer con Galicia Activa una concentración para visibilizar la «creciente saturación del sistema de Extranjería en Galicia», un sistema tensionado que afirman que «afecta a unas 600 personas en Pontevedra y a unas 3.000 en la provincia».

Muchas de ellos, añade, soportan empleos precarios «en los que les están pagando 5 euros la hora» y la saturación en los trámites de extranjería los hacen «muy vulnerables» en el mercado laboral.

Especialmente, el problema afecta a la comunidad venezolana, la más numerosa en Pontevedra, seguida de la colombiana y la marroquí.

Los afectados demandaron un sistema de extranjería «justo» y la «voluntad política» de dar una solución a familias que llevan esperando «un año y cuatro meses solo para hacer la manifestación de asilo o la de protección internacional». Consideran que se trata de un escenario «insostenible» que afecta a cientos de familias «que ya no pueden aguantar más».

También anuncian nuevas convocatorias de protesta. «No podemos permanecer más tiempo en esta situación», refiere a este respecto Manuel Osorio, que insiste en que «Galicia necesita que esta mano de obra aflore y en vez de estar pensando que hay que traer más mano de obra de afuera hay que organizar lo que ya está aquí, darle un sentido de legalidad».

Manuel Osorio, presidente de Asovedra, insiste en que «Galicia necesita que esta mano de obra aflore y en vez de estar pensando que hay que traer más mano de obra de afuera hay que organizar lo que ya está aquí, darle un sentido de legalidad»

Insiste en que «hay mucha mano de obra que utilizar: ingenieros, médicos… De todo».

La plaza de A Peregrina fue escenario de la concentración, en la que el vicepresidente de Asovedra, César Alarcón, dio lectura al manifiesto en el que, como abogado experto en extranjería, recordó que cada día estos profesionales ven «personas atrapadas en trámites que no avanzan, familias separadas por meses -incluso años-, jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar, madres que esperan una reagrupación que nunca llega, hombres y mujres que viven con miedo a perder lo poco que han conseguido».

Faltan, insistió, personal y medios en oficinas de extranjerías desbordadas, sin recursos para atender a «una sociedad diversa».

Se refirió asimismo a la reciente Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regularización, respaldada por más de 700.000 firmas. Criticó su bloqueo en el Congreso y señaló este hecho como una prueba de la «democracia se detiene cuando se trata de los derechos de los más vulnerables».