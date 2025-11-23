El PSOE de Poio denuncia «problemas de tráfico» en A Caeira

El PSOE de Poio se hace eco de las quejas de vecinos de la Rúa Pernas, en A Caeira desde que se aplica el desvío de tráfico por la zona con las obras en A Barca. Alerta de «hundimientos, daños en el firme y aumento de ruidos y vibraciones», además de la ausencia de la Policía Local Por ello, solicita el desvío del tráfico pesado por el polígono de O Vao, la reparación de los daños, la presencia de agentes municipales y medidas contra los excesos de velocidad.