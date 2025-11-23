Premios a los mejores dibujos y relatos escolares sobre los glaciares

La Sociedad de Ciencias de Galicia hizo entrega en el Liceo Casino de los premios del concurso escolar de relato y dibujo «Cambio climático: conservación de los glaciares», convocado con motivo del Año Internacional de los Glaciares en colaboración con Ence, la Diputación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Liceo Casino, que acogió el encuentro.

Éste convocó a numeroso público, que arropó a los ganadores de este certamen en el que compitieron 271 dibujos y 20 relatos, que se expusieron esta última semana en el Liceo Casino y que firmaron alumnos de distintas ciudades gallegas, de León, Madrid y Murcia.

Pablo Mariuzzo, del colegio Los Olmos de Madrid, Lía Díaz, del Sagrado Corazón de Placeres de Pontevedra, y Emma Santoro, del colegio Las Acacias de Vigo ganaron los primeros premios correspondientes a los distintos cursos de primaria, mientras que el galardón especial recayó en Samuel Uribe, del CEIP Espedregada de Poio.

Por su parte, en la modalidad de relatos el primer premio recayó en Carlota Da Silva, del colegio Sagrado Corazón de Placeres. A mayores, en esta categoría se entregaron cinco accésit y 8 en la de relato.

Los premios consisten en bonos canjeables por material de dibujo y librería.