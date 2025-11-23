El PP de Caldas ve «insuficiente» el proyecto de restauración de la Carballeira

El grupo municipal del PP de Caldas tilda de «totalmente insuficiente» el proyecto de restauración de la Carballeira y lamenta que «se dilapiden 640.000 euros en actuaciones superfluas e innecesarias puesto que de los 1.452.000 otorgados por los fondos europeos Next Gen solo se van a invertir 810.700 en mejoras efectivas»

El PP critica que «se destinen 60.500 euros al diseño del proyecto turístico, 38.720 euros a la monitorización inteligente del espacio, 169.400 euros a cuestiones de enriquecimiento de la visita, 18.150 euros la una instalación fotovoltaica, 27.830 euros a los sistemas de gestión, 72.600 euros a comunicación y 254.100 euros a un centro de visitantes que «nos va a dejar sin sala de exposiciones en el auditorio». Añade que «algo parecido ya se hizo en el pasado con la caseta de madera de la Carballeira donde se creó un centro de interpretación que nunca se abrió el público y ahora se usa como base de Protección Civil»

Finalmente, el portavoz del PP, Fernando Pérez, alerta del «enorme retraso» que acumula la iniciativa «puesto que el cronograma apuntaba a su desarrollo en el período 2023-2025 y las obras acaban de comenzar cuanto ya tenían que estar finalizada».