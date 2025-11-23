El PP de Caldas ve «insuficiente» el proyecto de restauración de la Carballeira
Lamenta que «se dilapiden 640.000 euros en actuaciones superfluas»
REDACCIÓN
El grupo municipal del PP de Caldas tilda de «totalmente insuficiente» el proyecto de restauración de la Carballeira y lamenta que «se dilapiden 640.000 euros en actuaciones superfluas e innecesarias puesto que de los 1.452.000 otorgados por los fondos europeos Next Gen solo se van a invertir 810.700 en mejoras efectivas»
El PP critica que «se destinen 60.500 euros al diseño del proyecto turístico, 38.720 euros a la monitorización inteligente del espacio, 169.400 euros a cuestiones de enriquecimiento de la visita, 18.150 euros la una instalación fotovoltaica, 27.830 euros a los sistemas de gestión, 72.600 euros a comunicación y 254.100 euros a un centro de visitantes que «nos va a dejar sin sala de exposiciones en el auditorio». Añade que «algo parecido ya se hizo en el pasado con la caseta de madera de la Carballeira donde se creó un centro de interpretación que nunca se abrió el público y ahora se usa como base de Protección Civil»
Finalmente, el portavoz del PP, Fernando Pérez, alerta del «enorme retraso» que acumula la iniciativa «puesto que el cronograma apuntaba a su desarrollo en el período 2023-2025 y las obras acaban de comenzar cuanto ya tenían que estar finalizada».
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao