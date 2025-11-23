Portas mellora a súa Escola de Música
O conselleiro de Cultura, José López Campos, visitou onte as obras de mellora da Escola Municipal de Música de Portas, un proxecto para o que a Xunta achegou 115.000 euros mediante un convenio co concello, que ascende en total a 617.000, e cuxa finalización está prevista para agosto de 2026. O edificio, construído en 1947 antigamente acolleu unha escola pública.
