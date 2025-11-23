Las pontevedresas no se casan hasta los 37 años y el 51% decide ser madre antes

En el pasado año nacieron en la ciudad 494 bebés, pero fallecieron 779 personas, con un balance global de -285 de crecimiento vegetativo, la diferencia entre ambos parámetros, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre fenómenos demográficos, actualizado a 2024.

El documento revela, además, que más de la mitad de los bebés nacidos el año pasado eran hijos de madres no casadas. Y es que las pontevedresas retrasan cada vez más la edad en la que deciden ser madres, pero todavía demoran aún más su fecha de matrimonio. Según el INE, los hombres en la ciudad no se casan antes de los 39,3 años, mientras que las mujeres aguardan a los 37,2. En 2014 lo hacían a los 32,3 años.

Pero además, el 51% decide ser madre mucho antes de llegar a esa edad. El INE señala que «la proporción de nacidos de madre no casada» fue en 2024 del 50,81%, bastante por debajo del 54% registrado en 2023, pero muy por encima del 45% de hace una década. El mismo informe detalla que la edad media de las madres que tienen sus primer hijo es de 33,3 años, mucho antes de la edad del matrimonio. El estudio del INE también detalla el número de matrimonios celebrados el pasado año, un total de 265, en la media de los últimos ejercicios, sin contar los apenas 161 registrados en 2020, el año del confinamiento por la pandemia del covid.

La tasa de natalidad en el municipio fue de 5,94 bebés por cada mil habitantes. Es una cifra mejor, la del año pasado, que la de 20’23, cuando apenas se llegó a 5,5, pro queda lejos de la tasa de 8,5 de 2014. En el lado contrario se sitúa la tasa de mortalidad, con casi diez fallecidos por cada mil habitantes. En este caso sí se trata de la cifra más alta de la serie histórica, lo que refrenda el fenómeno de una década con crecimiento vegetativo negativo.

Lo que permanece estable es la esperanza de vida, que se mantiene en el entorno de los 83 años para toda la población, que baja a 80 en el caso de los hombres y sube a cerca de 87 para las mujeres.

Pese a este crecimiento vegetativo negativo desde hace una década, el censo del municipio mantiene su crecimiento. El padrón del Concello, que se actualiza prácticamente a diario, contabilizaba ayer 85.089 habitantes, el 53% mujeres, 44819, y también se pone de manifiesto que existen 71 personas centenarias , 59 mujeres y doce hombres.