Pontevedra se vuelca contra el machismo
La Asociación de Amigos de la Pontevedrada organiza esta mañana el «Camino Violeta 2025». La salida tendrá lugar hoy a las 11.00 horas con un recorrido circular por el casco histórico de la ciudad. Una vez finalizada la travesía por el centro, desde la organización adelantan que se procederá a leer el manifiesto en la plaza de España. La actividad se lleva a cabo bajo el eslogan «Somos el grito de las que ya no tienen voz».
