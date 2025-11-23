Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontevedra se vuelca contra el machismo

La Asociación de Amigos de la Pontevedrada organiza esta mañana el «Camino Violeta 2025». La salida tendrá lugar hoy a las 11.00 horas con un recorrido circular por el casco histórico de la ciudad. Una vez finalizada la travesía por el centro, desde la organización adelantan que se procederá a leer el manifiesto en la plaza de España. La actividad se lleva a cabo bajo el eslogan «Somos el grito de las que ya no tienen voz».

