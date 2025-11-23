Pontevedra se vuelca contra el machismo

La Asociación de Amigos de la Pontevedrada organiza esta mañana el «Camino Violeta 2025». La salida tendrá lugar hoy a las 11.00 horas con un recorrido circular por el casco histórico de la ciudad. Una vez finalizada la travesía por el centro, desde la organización adelantan que se procederá a leer el manifiesto en la plaza de España. La actividad se lleva a cabo bajo el eslogan «Somos el grito de las que ya no tienen voz».