Pontevedra inicia la reforma del parque infantil de la desembocadura de Os Gafos
Se cambiará el recinto por completo, desde el pavimento a los elementos de juego
R. P.
El Concello de Pontevedra ha iniciado las obras de mejora integral en el parque infantil de Ribeira de Os Peiraos, en la desembocadura del río de Os Gafos. El recinto ya se cerró hace dos semanas y se procederá a su renovación completa.
La obra tiene un presupuesto de 39.585 euros y se acomete la retirada del vallado viejo para su cambio por un nuevo cierre de madera con tratamiento en autoclave y la limpieza de la superficie vegetal con la creación de un nuevo pavimento. Además, se llevó a cabo la retirada del pavimento de caucho deteriorado, que será sustituido por uno de seguridad.
En lo que se refiere a los elementos de juego, se retiraron los antiguos para instalar dos nuevos pórticos de columpios (con bambán cesta, normal y para bebés), junto con un nuevo juego de conjunto con escalera, tobogán y varias funciones de juego en madera.
También se instala un resorte balancín para cuatro usuarios y un resorte individual. Los pavimentos de seguridad estarán cubiertos con césped artificial y el proyecto incluye la construcción de nuevas soleras de hormigón y zapatas, además del cambio del cartel informativo del parque.
El concejal de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, responsable de esta área, subrayó que "nuestro deber es velar por la seguridad y la calidad de los espacios públicos destinados a la infancia. La intervención integral en la Ribeira dos Peiraos, que garantiza la certificación del espacio, es un ejemplo de como priorizamos la corrección de las deficiencias, asegurando que todos los elementos se ajusten a los más altos estándares de seguridad y higiene".
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- El monasterio más divertido
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao
- Pontevedra acentúa su plan de reurbanización de calles: 5,4 millones en cuatro actuaciones