Pinchos y reunión de 3 generaciones para festejar a Santa Cecilia
El día de Santa Cecilia unió ayer a los que aman la música en distintas actividades en las que el encuentro de amigos y las melodías de todos los tiempos fueron las grandes protagonistas. La tienda Alba Solomúsica abrió durante toda la jornada para recibir a alumnos de escuelas de música y docentes, que compartieron pinchos y brindis. Ya por la tarde, el Pazo fue escenario del concierto en el que la Asociación San Martiño reunió a tres generaciones de músicos, integrantes de la Coral Polifónica y las bandas de Salcedo.
