Piden soterrar una línea eléctrica en Marín
El grupo municipal socialista de Marín consiguió en el último pleno la aprobación por unanimidad de su moción, defendida por su portavoz Manuel Pazos, para que el Concello inicie los trámites necesarios con el fin de evaluar el soterramiento de la línea eléctrica de media tensión situada entre el CEIP del Sequelo y el transformador de Ponte Zapal.
