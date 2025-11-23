La llegada de turistas extranjeros a las Rías Baixas aumenta en temporada baja

La Diputación confirma que la llegada de turistas extranjeros a la provincia creció más de un 12% en octubre de 2025 con respeto al mismo mes del pasado año. Los datos del Observatorio de Turismo Rías Baixas, que se nutren de los registros del INE, constatan el crecimiento continuo de este tipo de visitantes «lo que ratifica que la apuesta del organismo provincial por la internacionalización del destino sigue dando sus frutos» para mantener las visitas en temporada baja. Además, a lo largo del mes de octubre llegaron a la provincia el 32% de las personas que visitaron Galicia. Seis de cada diez eran residentes de España y el 40% extranjeros.

En cuanto al presente mes de noviembre acudieron al Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, más de 1.300 visitantes. La mayoría de ellos eran españoles, el 70%, y procedían de Madrid y Asturias principalmente. Por su parte el 30% restante llegó desde Alemania, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Entre los principales motivos para visitar Rías Baixas remarcaron la oferta de ocio, la cultura y el Camiño de Santiago.

Con respeto a esta última ruta, en este mes recorrieron alguna de las vías que atraviesan la provincia de Pontevedra más de 3.000 peregrinos. El número más numeroso siguió el Camiño Portugués, seguido de su variante por la costa, la Vía de la Plata y el Camiño de Inverno. En este caso, el 70% de las personas que recorre el camino son visitantes internacionales procedentes de Portugal, Estados Unidos y Alemania.