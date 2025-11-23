La Federación Gallega de Asociacións Veciñais da sus premios en Pontevedra
La Federación Castelao selecciona al historiador y escritor Xosé Álvarez Castro y a Sete Espadelas
REDACCIÓN
La Federación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro (Cogave), entregó ayer en Pontevedra sus premios anuales, elegidos por cada colectivo local. La Federación Castelao seleccionó al historiador y escritor Xosé Álvarez Castro y a la asociación Sete Espadelas. Lucus Augusti de Lugo premia a su alcalde, Miguel Fernández Viéitez y al senador César Mogo. En A Coruña son María Rivas López, exsubdelegada de Gobierno, y la periodista Isabel Bravo. Eduardo Chao de Vigo galardonada al médico Antón Acevedo y al periodista Alejandro Martínez. Por Ourense, Limiar eligió al arquitecto Julio Adán y al médico Francisco Javier Casares, mientras que la federación Roi Sordo de Ferrol lo hace con la junta general de cofradías y hermandades y los Bomberos de la ciudad. La propuesta conjunta para el premio Crer no Movemento Veciñal Galicia 2025 fue para el arqueólogo Xosé Suárez Castro, de La Fundación Castelao.
