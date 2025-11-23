Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Federación Gallega de Asociacións Veciñais da sus premios en Pontevedra

La Federación Castelao selecciona al historiador y escritor Xosé Álvarez Castro y a Sete Espadelas

Todos los premiados en el acto de ayer en Pontevedra | R. V.

REDACCIÓN

Pontevedra

La Federación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro (Cogave), entregó ayer en Pontevedra sus premios anuales, elegidos por cada colectivo local. La Federación Castelao seleccionó al historiador y escritor Xosé Álvarez Castro y a la asociación Sete Espadelas. Lucus Augusti de Lugo premia a su alcalde, Miguel Fernández Viéitez y al senador César Mogo. En A Coruña son María Rivas López, exsubdelegada de Gobierno, y la periodista Isabel Bravo. Eduardo Chao de Vigo galardonada al médico Antón Acevedo y al periodista Alejandro Martínez. Por Ourense, Limiar eligió al arquitecto Julio Adán y al médico Francisco Javier Casares, mientras que la federación Roi Sordo de Ferrol lo hace con la junta general de cofradías y hermandades y los Bomberos de la ciudad. La propuesta conjunta para el premio Crer no Movemento Veciñal Galicia 2025 fue para el arqueólogo Xosé Suárez Castro, de La Fundación Castelao.

