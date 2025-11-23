La fachada del edificio de la creatividad toma forma
Sus balcones salidos y rectangulares y las cristaleras son los protagonistas desde el exterior
A. L.
Los trabajos del futuro centro de la creatividad, ubicado en el antiguo conservatorio, junto a la Biblioteca Pública Antonio Odriozola, avanzan a ritmo rápido y destaca su fachada, en la que los protagonistas son sus balcones salidos al exterior y sus cristaleras.
La obra supone una inversión de 1,6 millones de euros. El 80% de la financiación es de fondos europeos y el 20% restante de municipales. Son 1.600 metros cuadrados repartidos en varias plantas. Se va a destinar mayoritariamente a actividades relacionadas con la creatividad: de empresas, de la universidad, del Campus Crea...
Uno de los primeros usuarios será el Seminario Permanente de Jazz, que siempre ha utilizado este edificio, hasta que entró en obras.
La previsión es que en marzo del próximo 2026 entre en funcionamiento.
