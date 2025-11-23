Denuncian insultos racistas a una jugadora rival del Marín Futsal

El partido del pasado sábado en el pabellón A Bandexa de Padrenda no solo supuso una derrota para el Marín Futsal ante el Estrela, sino que también incluyó un lamentable episodio en el que una jugadora del equipo local, la brasileña Sara Santos, fue diana de desagradables insultos racistas por parte de una persona que se sospecha que es aficionado del club marinense. Tras la denuncia del Estrela Futsal, el Marín emitió un comunicado en el que condena tajantemente este tipo de comportamientos y asegura que si el responsable de los insultos «pertenece a la masa social o afición de nuestro club, se tomarán medidas de inmediato».

La denuncia del equipo local califica estos hechos de «intolerables» y se expresa «nuestra más firme condena ante cualquier comportamiento de carácter racista, discriminatorio o contraria a los valores deportivos y humanos. Desde nuestro club pondremos siempre todos los medios disponibles para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia o discriminación». Desde el club aseguran disponer de imágenes que permitirían identificar al implicado, por lo que no descartan elevar el caso a las instancias deportivas.

La respuesta del Marín Futsal, en la misma línea, fue inmediata. En su comunicado, el club marinense «condena de manera firme y enérgica cualquier manifestación de violencia, racismo, xenofobia o discriminación en el deporte, dentro y fuera de nuestros pabellones». Expresa su «total apoyo y solidaridad con Sara Santos ante el desagradable incidente ocurrido. El racismo no tiene cabida en el fútbol sala ni en la sociedad».

Anuncia su colaboración en la investigación «para identificar a la persona responsable de proferir dichos insultos. Si se llegara a demostrar que este individuo pertenece a la masa social o afición de nuestro club, se tomarán de inmediato las medidas disciplinarias más severas que permitan nuestros estatutos y la normativa vigente». Deja claro que «nuestro club promueve un ambiente de respeto, deportividad e inclusión».