Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra

Abel Caballero no es el único que prepara la Navidad semanas antes de su llegada. Como cada año, muchos buscan en el trastero o en el fondo del armario los decorativos típicos de estas fechas.

Sin embargo, otros optan por crear ellos mismos los adornos que les acompañarán hasta las primeras semanas del próximo año en sus hogares. Es el caso de Miss Majorita Design.

En mayo de 2024, Bea Pereira dejó atrás la farmacia donde trabajaba para lanzar, junto a su madre y su hermana, «una floristería con un estilo totalmente diferente», garantiza, distanciándose del modelo tradicional.

Su negocio va más allá. Con el fin de generar comunidad y ganar cercanía con su clientela, organiza talleres a lo largo del año para que las aficionadas de las flores puedan experimentar y descubrir nuevas pasiones y habilidades con sus propias manos.

Este fin de semana ha sido el turno de una clase sobre cómo hacer las típicas coronas navideñas. «Siempre están súper solicitados, a la gente le encanta», asegura Pereira sobre los talleres que difunde con carteles y diferentes anuncios a través de sus redes sociales.

«Normalmente suelen venir sin ningún tipo de experiencia previa, pero se van muy contentas», confiesa, mientras que las participantes exclaman que «siempre mola tener algo hecho por ti en casa».

Durante la jornada de ayer, los grandes protagonistas fueron el abeto y el pino, cuyas ramas conformaron la base de las coronas. Para finalizar, con el que fue «el paso más difícil para algunas», utilizaron varios elementos de decoración como piñas, alguna flor o limón; «hay un poco de todo», explica Bea Pereira, «una gran profe», según las participantes.

Para ella es una época «preciosa» y mantiene que «llevarte un trocito de naturaleza a casa siempre crea un ambiente más acogedor, lo vives de otra manera».

Por otro lado, confiesa que, a pesar de que la innovación es la característica que mejor define a su floristería, los tonos más pedidos durante estos días siguen siendo «el rojo y el verde, lo clásico».

Después de un año y medio en el que ha pasado de estar rodeada de medicamentos a pasar los días entre flores y aromas naturales, se declara «muy orgullosa». «Poder trabajar en mí, en lo que de verdad me gusta, no tiene precio», sostiene desde Miss Majorita Design.

Se ve «mucho más tranquila» en su día a día y aprovecha para animar a participar en el taller de centros navideños y los restantes de coronas.