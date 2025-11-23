Cáritas espera que su centro de acogida para mujeres pueda abrir para el verano

Cáritas Interparroquial de Pontevedra espera que su centro de acogida e inclusión Santa Ana para mujeres pueda abrir sus puertas antes del verano. Así lo ha confirmado a FARO el director de esta entidad, Juan Carlos Abeigón, que recuerda que la campaña de micromecenazgo para poder hacer realidad este centro sigue abierta.

Estado de las obras en el interior / FdV

Este nuevo centro supone la tercera fase de un proyecto global que ya ha transformado la atención social en Pontevedra, tras la puesta en marcha del albergue San Javier y del centro de atención continuada San Roque.

El Santa Ana se ubica en la planta superior del edificio de Cáritas Pontevedra en la calle Joaquín Costa, frente a la entrada de consultas externas del Hospital Provincial. Tendrá ocho habitaciones, siendo la mayoría individuales, siete. Además, la octava estará adaptada a mujeres con discapacidad. Todas tendrán baño propio.

Las zonas comunes están compuestas por cocina, salón-comedor y sala multifuncional para terapia y acompañamiento. Las instalaciones cuentan con una superficie total de 270 metros cuadrados construidos (225 de ellos útiles), que se suman a los 1.375 metros de uso socioasistencial ya en funcionamiento en la actualidad.

A diferencia del albergue temporal, este centro ofrecerá estancias prolongadas y un acompañamiento integral, creando las condiciones necesarias para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y construir un proyecto de vida estable.

Micromecenazgo

Para poder llevar a cabo con éxito este proyecto, con una inversión superior a los 450.000 euros, Cáritas puso en marcha una campaña especial de donativos bajo el nombre «Un hogar para volver a creer». Las aportaciones pueden hacerse a través de transferencia bancaria en las cuentas del Banco Santander (ES75 0049 5557 6221 1601 6125) y Abanca (ES85 2080 5401 5930 4016 6835). También a través de Bizum, con Caixabank: 38188. El concepto debe ser «Campaña Cáritas Santa Ana».

De este modo, se favorece aportaciones de todo tipo, ya que por pequeñas que sean se contribuirá a seguir dando «apoyo y esperanza a las personas más necesitadas», recuerda Cáritas.

Además, subraya que todas las aportaciones cuentan con certificado fiscal y desgravaciones de hasta el 80% en IRPF y el 40% en Impuesto de Sociedades especificando el DNI de la persona donante. «Esperamos que la gente se anime y participe todo lo que pueda», desea Juan Carlos Abeigón.