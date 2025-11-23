El Camiño Portugués bate marcas y duplica en una década las ‘compostelas’: roza las 100.000

El Camiño Portugués se ha convertido en un foco económico a su paso por la ciudad. Albergues, locales de comida para los peregrinos, negocios de venta de artículos para ellos e incluso máquinas de vending a lo largo del recorrido proliferan desde O Marco hasta A Santiña en un itinerario que vive un auténtico bum. Y no solo en verano. Las cifras oficiales de 2025 son claras.

La Oficina de Peregrinaciones tenía registradas hasta ayer 99.680 ‘compostelas’ para caminantes que utilizaron el Camiño Portugués para llegar a Santiago. Se trata solo de aquellos usuarios que sellaron su certificado en la meta, pero no se incluyen en la cifra los que declinaron esta opción o solo realizaron algunas de las etapas de la ruta. Tampoco se incluyen en el balance los 89.000 caminantes que utilizaron la variante por la costa, que coincide con la portuguesa original en buena parte del recorrido. De sumar todas estas variables, se superarían con creces los 150.000 usuarios.

Estos casi 100.000 peregrinos con ‘compostela’, a la espera de lo que ocurra en diciembre, ya suponen la cifra más alta de la historia del Camiño Portugués según las estadísticas de la Oficina de Peregrinaciones. Hasta ahora era 2024 el ejercicio líder, con 95.500, y ponen de manifiesto la evolución a lo largo de los años. En 2016, justo hace una década, fueron 49.500, la mitad que en la actualidad. En 2022, último Año Santo (al ampliarse el de 2021 por la pandemia del covid) se llegó a 93.200. El próximo será 2027 y todo apunta a que habrá un nuevo «estallido» de usuarios.

Además, destaca el amplio número de extranjeros que llegan a Compostela por la ruta portuguesa. De los contabilizados hasta ahora más de 60.000 proceden de otros países. Es más del 60% del total y entre ellos destacan, por razones obvias, los portugueses (casi 12.000), por delante de Estados Unidos (7.300), Alemania (5.400), Italia (5.000) y Brasil (3.200).

Durante todo el año se puede ver a riadas de peregrinos atravesando la plaza de la Peregrina, donde se paran a hacer la foto de rigor ante el Santuario. El mes de mayor afluencia ha sido el de septiembre, con cerca de 16.000 personas que sellaron el certificado en Santiago, seguido de mayo, con casi 14.900. Baja algo, aunque poco, en los meses más intensos del verano, con agosto con casi 14.700, y junio, con 12.800, por delante de los 12.600 de julio.

El punto de inicio del recorrido más habitual es Tui, con mas de 41.000 caminantes, pero también es habitual Oporto, con más de 26.000 y Valença do Minho, con 18.000.

La ciudad dispone de un albergue público, en la calle Otero Pedrayo, que dispone de 86 camas. Años atrás la asociación de Amigos do Camiño que gestiona este servicio se veía obligada a echar mano de pabellones deportivos para alojar a los peregrinos cuando llegaban avalanchas de grandes grupos. Ahora ya no es necesario ante la proliferación de alojamientos privados.

El albergue público suele llenarse en buena parte del año, «pero no tenemos tanta cola como otros años y eso se debe a que existe más oferta de albergues privados» según explica Tino Lores, responsable de la Asociación de Amigos do Camiño, que además señala que debido a esta situación de variedad de oferta en las fechas claves sienten un alivio.