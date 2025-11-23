Apoio municipal á Banda de Música de Tenorio

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e o presidente da Asociación Cultural Banda Unión Musical de Tenorio, Manuel Pazos Cores, asinaron un convenio para o cofinanciamento da súa Escola de Música así como da propia agrupación. Permitirá apoiar o funcionamento da Escola e a formación musical tanto na Banda Escola como na Banda de Tenorio.