40 personas visitan el Hotel Carlos I Silgar

La Diputación de Pontevedra lleva a cuarenta personas de catorce municipios distintos de la comarca a disfrutar del programa de termalismo +Benestar a partir de hoy. Los participantes gozarán de la estancia en el hotel Carlo I Silgar, ubicado en Sanxenxo, donde realizarán actividades de ocio saludable y envejecimiento activo.