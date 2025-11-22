Vecinos de Noalla arrasan en el torneo de billarda del Taller de Memoria

El Taller de Memoria del Concello de Sanxenxo celebró esta semana el IX Campionato de Billarda entre sus integrantes y los vecino de Noalla arrasaron, al hacerse con todos los premios. Los ganadores individuales del torneo fueron Marisa Castro Barreiro, Felisindo Rodríguez Fernández y José Rodríguez Dadín Todos ellos pertenecen al grupo de Noalla y además el grupo con más puntos fue también de esa misma parroquia. La entrega de premios celebrada después del torneo fue muy animada.