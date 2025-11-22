Unha andaina arqueolóxica pecha hoxe as Xornadas Xan Montenegro
REDACCIÓN
Marín
As IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián concluirán hoxe sábado cunha ruta arqueolóxica que sairá ás 10.00 horas dende a arboreda do Pornedo. Organizada polo Colectivo Monte Pituco, percorrerá os xacementos rupestres situados nos lugares de Pinal de Caeiro, Cachada do Cura, A Carrasca, Sete Camiños e O Pornedo. Durante o itinerario, de trazado circular e dificultade media, tamén se comentarán aspectos da flora, da fauna e do interese paisaxístico da contorna.
Pola presenza de diversos regatos, brañas e nacementos de auga, cómpre que as persoas participantes dispoñan de calzado axeitado para as condicións do terreo.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2