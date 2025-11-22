Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha andaina arqueolóxica pecha hoxe as Xornadas Xan Montenegro

REDACCIÓN

Marín

As IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián concluirán hoxe sábado cunha ruta arqueolóxica que sairá ás 10.00 horas dende a arboreda do Pornedo. Organizada polo Colectivo Monte Pituco, percorrerá os xacementos rupestres situados nos lugares de Pinal de Caeiro, Cachada do Cura, A Carrasca, Sete Camiños e O Pornedo. Durante o itinerario, de trazado circular e dificultade media, tamén se comentarán aspectos da flora, da fauna e do interese paisaxístico da contorna.

Pola presenza de diversos regatos, brañas e nacementos de auga, cómpre que as persoas participantes dispoñan de calzado axeitado para as condicións do terreo.

