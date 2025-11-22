Un total de 41,29 kilos, pesaje final de la cocaína localizada en un barco del puerto
REDACCIÓN
Marín
Finalmente fueron 41,29 kilos de cocaína distribuida en paquetes, los que se localizaron ocultos en el equipo de refrigeración de un contenedor llegado al puerto de Marín en un mercante procedente de Perú. Fue el martes y la droga viajaba a bordo del buque «Andrea». Los investigadores decidieron inspeccionar un lote de contenedores sospechosos, con perfil de riesgo, que se encontraban en la terminal marítima y localizaron el alijo de droga.
- Condenado un pontevedrés por colocar cámaras ocultas en la habitación de su hijo y su hijastra, que eran novios
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín
- Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas
- «No abordar la menopausia en la sanidad también es una cuestión de machismo»
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2