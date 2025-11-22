Un total de 41,29 kilos, pesaje final de la cocaína localizada en un barco del puerto

Finalmente fueron 41,29 kilos de cocaína distribuida en paquetes, los que se localizaron ocultos en el equipo de refrigeración de un contenedor llegado al puerto de Marín en un mercante procedente de Perú. Fue el martes y la droga viajaba a bordo del buque «Andrea». Los investigadores decidieron inspeccionar un lote de contenedores sospechosos, con perfil de riesgo, que se encontraban en la terminal marítima y localizaron el alijo de droga.