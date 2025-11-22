Sanxenxo destina 3,3 millones a la compra de suelo para construir vivienda pública

El Concello de Sanxenxo prevé destinar el próximo año 3,3 millones de euros a la compra de suelo para la construcción de viviendas públicas. Además, se plantea una nueva fase del proyecto «Batea en tierra» por 6,4 millones más para remodelar la Praza do Mar.

El gobierno local explicó ayer que «el presupuesto de 2026 va a permitir al gobierno aprovechar el potencial de las empresas municipales Nauta e Ínsula para impulsar estrategias de gestión pública que ya demostraron ser un éxito».

Recuerda que «en 2002 la compra de la concesión del puerto deportivo y las obras supuso la inversión de 15 millones de euros que Nauta autofinanció con la explotación de los locales comerciales, las plazas de aparcamiento y los amarres». Subraya que «Nauta creó una serie de equipamientos, como el parking, la Praza do Mar y el malecón entre otros, que han sido imprescindibles para el desarrollo turístico de Sanxenxo sin tener que coger un euro de los vecinos».

Por ello, entiende que la ampliación de la concesión de Nauta hasta el año 2047 «nos permite financiar nuevas mejoras del puerto deportivo repitiendo la estrategia que tan buen resultado dio en 2002». Y este modelo de gestión «que funcionó en Nauta va a servir también para que Ínsula, empresa pública que gestiona el suelo municipal, pueda facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda».

Según la planificación municipal del Concello para el próximo año con estas dos empresas públicas, Nauta e Ínsula van a poner en marcha cinco actuaciones. En el primer caso se activará «el umbráculo de la Praza do Mar de 2000 metros cuadrado por 6,4 millones, «pieza principal del proyecto que ganó el concurso de ideas del puerto deportivo». Recuerda que «es «un espacio cubierto para eventos que Sanxenxo necesita para dar un salto de calidad como destino turístico, con capacidad para miles de personas y sin depender de la climatología».

Nauta también programa «la mejora de la capitanía, el bulevar de los locales, los pantalanes y otras instalaciones náuticas y pesqueras» por 17 millones.

Por su parte, Ínsula incluye en sus planes para 2026 «el parking de San Roque de Portonovo por 1,5 millones en unos terrenos que se compraron el verano pasado en los que se va a construir un parking de 60 plazas».

También figura «la urbanización del PEI 17 (1,5 millones), un suelo de 4.700 metros cuadrados junto a la iglesia de Sanxenxo con capacidad para 40 viviendas públicas», así como «la compra de nuevo suelo urbanizable (3,5 millones) para la construcción de vivienda pública»

El Concello aclara que «algunas de estas actuaciones van a requerir más de un año. El objetivo es ponerlas en marcha en 2026, pero dada su envergadura y complejidad, se prolongarán en 2027 e incluso, en algún caso, hasta 2028».