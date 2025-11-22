Un reconocimiento al Pazo de Lourizán

La Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra acogió ayer viernes una jornada sobre la historia y el proceso de rehabilitación del Pazo de Lourizán, donde Alfredo Fernández, director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), organizadora de la actividad, distinguió el valor histórico y patrimonial de esta casa señorial cuyos orígenes se remontan al siglo XV. Además, también la erigió como «símbolo de la investigación forestal» que se está realizando a nivel nacional, presentándolo como un lugar de referencia para las instituciones, los científicos y la ciudadanía española en general.

Durante su intervención, el director apuntó que el pazo «contribuye significativamente a la conservación y al estudio de la flora regional, europea y mundial, puesto que forma parte de un complejo de 52 hectáreas que da cabida al Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (CIF Lourizán), la escuela de capataces forestales y el jardín botánico, con más de 850 especies arbóreas diferentes». Asimismo, con relación al pazo declaró que «no solo su historia es importante, sino también el presente y el futuro de la investigación forestal para dar respuesta a las necesidades del sector ante el escenario de cambio climático, el reto de hacer un aprovechamiento sostenible del territorio y las necesidades de la industria para satisfacer las demandas».

A la cita acudieron los arquitectos Carme Pinós, de la UTE Pinós-Enrich, responsable del estudio de las futuras obras de remodelación del pazo, y Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago de Compostela, así como el director del CIF Lourizán, Enrique Martínez o la directora de Promoción de la Axencia de Turismo de Galicia, Carmen Pita, entre otros. Por su parte, Pinós expuso el proyecto básico de la reforma y los futuros cambios de uso en el terreno.

Por otro lado, sobre el proyecto de rehabilitación, Fernández aseguró que «el objetivo no es solo recuperar el valor histórico del pazo, sino también transformarlo en un modelo de modernidad y ecología acorde con los desafíos contemporáneos», añadiendo que se trataba «de hacer una asignación de usos coherente». Además, señaló que, mediante la reforma cuya ejecución está prevista para finales del próximo año 2026, se recuperará el esplendor original de la edificación y se mejorarán «sus condiciones y el uso publico».

Según comenta el director de Xera, una vez que ya se encuentra listo el proyecto básico, a partir de ahora se redactará el proyecto de ejecución para poder proceder a la licitación de las obras de rehabilitación del pazo de Lourizán.